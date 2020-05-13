Samsung Galaxy Note20 получит 60-герцевый экран

Недавно в сети появилась информация о том, что грядущие флагманские смартфоны Samsung Galaxy Note20 и Galaxy Note20+ будут оснащены дисплеями с частотой обновления изображения 120 Гц. Сегодня Росс Янг из Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch заявил, что корейский производитель наделит продвинутым экраном только старшую модель Samsung Galaxy Note20+. Речь идет о LTPO-панели с частотой обновления 120 Гц. А вот стандартному Samsung Galaxy Note 20 придется довольствоваться LTPS-дисплеем с частотой обновления изображения 60 Гц. Его диагональ увеличится с 6,3 дюймов до 6,42 дюйма, разрешение составит 2345:1084 пикселя (плотность 404 ppi), а соотношение сторон – 19,5:9. Будем надеяться, что данное решение позволит снизить цену на смартфон.