Samsung Galaxy Note20 получит и Snapdragon 865, и Exynos 990

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о двух версиях еще не представленного смартфона Samsung Galaxy Note20. Речь идет о вариантах на платформах Exynos 990 и Snapdragon 865. Это довольно весомое опровержение слухов о том, что новинка получит только фирменный чипсет Exynos. Что до производительности, то Snapdragon 865 ожидаемо обходит Exynos 990 как в однопоточном тестировании, так и в многопоточном. Также бенчмарк подтверждает наличие 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 10.