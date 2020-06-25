Samsung Galaxy Note20+ получит квадрокамеру. Фото

В сети появились фотографии чехла для смартфона Samsung Note20+, презентация которого ожидается 5 августа вместе с Galaxy Note20 и Note20 Ultra. Отметим прямоугольный блок основной камеры и стилус в левой части. Что до характеристик, то последние слухи прочили устройству 108-Мп датчик изображения Samsung Bright HM1, 50-кратный зум и дополнительный лазерный датчик фокусировки для более качественного разделения фона и границ объекта, сверхширокоугольный модуль с 12-Мп датчиком изображения оптического формата 1/2,55 дюйма, фазовым автофокусом и 13-Мп перископный модуль на основе датчика формата 1/3,4 дюйма. В качестве аппаратной платформы будет использоваться 5-нанометровый чипсет Exynos 992.