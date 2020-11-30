Samsung Galaxy Note21 все же увидит свет

Уже много недель самые разные источники сообщают о том, что Samsung закроет серию топовых Galaxy Note, сосредоточившись на складных моделях Galaxy Fold. Сегодня сразу несколько источников, среди которых заслуживающий доверия Росс Янг, сообщил о том, что корейский производитель все же выпустит Galaxy Note21, но не в августе, а в сентябре 2021 года вместе с гибким смартфоном Galaxy Z Fold 3.

Напомним, что его предшественник, Galaxy Note20 оснащается 6,7-дюймовым Super AMOLED Plus-дисплеем с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19,3:9, врезанной в экран 10-Мп фронтальной камерой, топовым чипсетом Exynos 990, тройной тыльной камерой с телефото-модулем на 64-Мп с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией, основным модулем на 12-Мп с автофокусом 2PD и OIS, а также сверширокоуольным модулем на 12 Мп, защитой от воды и пыли IP68, батареей на 4300 мАч, ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев с отдельным чипом безопасности, поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки и стереодинамиками от AKG с поддержкой Dolby Atmos.
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