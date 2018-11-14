Samsung Galaxy Note7 Fan Edition может получить Android 9.0 Pie

В базе данных Wi-Fi Alliance появились сведения о том, что компания Samsung тестирует прошивку на базе операционной системы Android 9.0 Pie для смартфона Samsung Galaxy Note7 Fan Edition. Напомним, что этот фаблет деютировал летом 2017 – через год после провального Samsung Galaxy Note7. От оригинала аппарат отличался процессором Qualcomm Snapdragon 821 вместо Snapdragon 820 и аккумулятором на 3200 вместо 3500 мАч. Отметим, что в апреле этого года Samsung Galaxy Note7 Fan Edition был обновлен до Android Oreo.