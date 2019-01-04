Samsung Galaxy Note9 обновился до стабильной версии Android 9.0 Pie

2019-01-04, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy Note9 ; [271]
Компания Samsung начала распространение финальной стабильной версии оболочки One UI на основе операционной системы Android 9.0 Pie для флагманского смартфона Samsung Galaxy Note9. Другие топовые модели Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ получили обновление еще в прошлом месяце, а вот владельцы Samsung Galaxy S8, S8+ и Note8 ждут начала открытого бета-теста One UI на базе Android 9.0 Pie.

Напомним, что Samsung Galaxy Note 9 оснащается 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с соотношение сторон 18,5:9 и разрешением Quad HD+ (2960:1440 пикселей), двойной основной камерой на 12 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп, чипсетами Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845 в зависимости от региона, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч с беспроводной зарядкой, сканером отпечатков пальцев, защитой от влаги и пыли на уровне IP68, а также обновленным стилусом S Pen.

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