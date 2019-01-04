Samsung Galaxy Note9 обновился до стабильной версии Android 9.0 Pie

Компания Samsung начала распространение финальной стабильной версии оболочки One UI на основе операционной системы Android 9.0 Pie для флагманского смартфона Samsung Galaxy Note9. Другие топовые модели Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ получили обновление еще в прошлом месяце, а вот владельцы Samsung Galaxy S8, S8+ и Note8 ждут начала открытого бета-теста One UI на базе Android 9.0 Pie.

Напомним, что Samsung Galaxy Note 9 оснащается 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с соотношение сторон 18,5:9 и разрешением Quad HD+ (2960:1440 пикселей), двойной основной камерой на 12 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп, чипсетами Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845 в зависимости от региона, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч с беспроводной зарядкой, сканером отпечатков пальцев, защитой от влаги и пыли на уровне IP68, а также обновленным стилусом S Pen.