Samsung Galaxy Note9 пригоден для ремонта

Студия iFixit всегда разбирает смартфоны топового уровня, чтобы показать пользователям уровень пригодности к ремонту. В последнее время флагманы получали всего 1 из 10 баллов из-за громадного количества клея, сложных креплений и нестандартных винтов. Теперь под нож сотрудников студии попал смартфон Samsung Galaxy Note9, который оказался лучше своих потенциальных конкурентов. Устройство тоже не обделили клеем, но 4 балла все же поставили. Новинка неплохо разбирается, здесь используются стандартные схемы монтажа, плюс не нужно ничего ломать для замены батареи или дисплея. Вы удивитесь, но у некоторых смартфонов замена дисплея возможна только после уничтожения парочки креплений. В Samsung уже заявили, что отчет их полностью устроил и они советую всегда обращаться в авторизованные сервисы ремонта.