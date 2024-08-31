Samsung Galaxy Quantum 5 ценен в 465 долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов с повышенной безопасностью моделью Galaxy Quantum 5, которая оценена на дебютном южнокорейском рынке в 465 долларов. Главной особенностью новинки стал чип S2Q000 от ID Quantique с квантовым шифрованием. Данный модуль запускает процесс генерации случайных чисел, что повышает надежность паролей и уровень защиты данных.

Смартфон также оснащается 6,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и яркостью 550 кд/м2, корпусом с металлической рамой, защитой от воды и пыли (IP67), аккумулятором на 5000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной зарядки, фирменным процессором Exynos 1480 с тактовой частотой до 2,7 ГГц и графикой Xclipse 530 на архитектуре AMD RDNA 2, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, селфи-камерой на 32 Мп и тройной тыльной камерой с модулями 50 Мп (OIS), 12 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро).