Samsung Galaxy Quantum 5 ценен в 465 долларов

Смартфон также оснащается 6,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и яркостью 550 кд/м2, корпусом с металлической рамой, защитой от воды и пыли (IP67), аккумулятором на 5000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной зарядки, фирменным процессором Exynos 1480 с тактовой частотой до 2,7 ГГц и графикой Xclipse 530 на архитектуре AMD RDNA 2, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, селфи-камерой на 32 Мп и тройной тыльной камерой с модулями 50 Мп (OIS), 12 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро).