Samsung Galaxy R получит топовый чип Snapdragon 855 и тройную камеру

Смартфон Galaxy A90 может выйти на рынок, как устройство линейки Galaxy R, а сегодня он поделился первыми подробностями о новинке.

Согласно источнику, аппарат выйдет в двух версиях с номерами моделей SM-A908 и SM-A905. Первое устройство получит 6.7-дюймовый дисплей, флагманский 7-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 855 и основную камеру с тремя модулями на 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Главной особенностью устройства станет 5G-модем.

Модель SM-A905, в свою очередь, оснастят таким же дисплеем, процессором Snapdragon 855 и такой же тройной камерой, но с другими сенсорами: 48 Мп + 12 Мп + 5 Мп. Новинке ещё приписывают наличие эксклюзивной функции Tilt OIS, но что это значит — неизвестно.