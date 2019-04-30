Samsung Galaxy S10 5G загорелся и взорвался

У пользователя из Южной Кореи загорелся и взорвался его Samsung Galaxy S10 5G. По его словам, смартфон упал на пол, после чего неожиданно вспыхнул. К счастью, в результате никто не пострадал, но вот сам гаджет уже не подлежит восстановлению.

Пользователь обратился в сервисный центр, но там заявили, что смартфон загорелся из-за внешних повреждений, поэтому никакой компенсации либо замены не будет.

Владелец выложил в соцсетях снимки своей сгоревшей «десятки» и теперь задается вопросом: разве взрывающиеся после обычного падения на пол смартфоны — это норма?