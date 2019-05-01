Когда-то давно, если вы еще помните, у компании Samsung возникли серьезные проблемы со смартфоном, который просто брал и воспламенялся или взрывался во время работы или зарядки. Тогда компании пришлось вернуть массу смартфонов обратно на завод, вернуть тьму денег покупателям и еще долго отходить от столь серьезного скандала. Теперь же ситуация повторяется, ведь смартфон Samsung Galaxy S10 5G загорелся прямо во время разговора пользователя. В сети есть масса фотографий и это точно не фейкт, так что совсем скоро может появиться официальный ответ от представителей корейской компании. Сейчас же мы можем лишь утверждать, что смартфон и правда сгорел, при том он был в чехле, что могло как-то повлиять на ситуацию. Это очень грустно.