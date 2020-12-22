Samsung Galaxy S10 Lite начал получать обновления One UI 3.0 на базе Android 11

Смартфон Samsung Galaxy S10 Lite получает последнюю версию One UI 3.0 на основе обновления Android 11 через OTA. Обновление с прошивкой G770FXXU3DTL1 (Global) и G770U1UEU2CTL3 (US) распространяется среди владельцев смартфонов: США, Россия, Испания, ОАЭ, Панама и Индии. Обновление весит около 2,4 ГБ и содержит новейшие функции нового пользовательского интерфейса и все новые функции Google Android 11.
Вчера Samsung Galaxy Z Flip 5G стал первым складным устройством, получившим стабильное обновление One UI 3.0. Сегодня Samsung пошла еще дальше, выпустив обновление для варианта Galaxy S10 Lite.