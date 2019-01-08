Samsung Galaxy S10 Lite показал слабый результат в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy S10 Lite, который еще не был представлен официально. Напомним, что аппарат должен получить тот же топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 855, что и старшие модели. Однако цифры, который показал Geekbench, мягко говоря, удивляют. В однопоточном режиме смартфон набрал 1986 баллов, а в многопоточном – 6266 баллов. Скорее всего, перед нами прототип, но,например, Sony Xperia XZ4 на том же Snapdragon 855 набрал 12 800 баллов. Вряд ли такую разницу делают 8 ГБ оперативной памяти против 6 ГБ. В качестве операционной системы здесь используется Android 9.0 Pie.