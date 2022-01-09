Samsung Galaxy S10 Lite получает обновление Android 12

Компания Samsung выпустила обновление Android 12 для смартфона Galaxy S10 Lite. Обновление в настоящее время развертывается для глобальной версии модели SM-G770F. Обновление One UI 4.0 на базе Android 12 обновляет все приложения и открывает доступ к новым функциям, а также содержит патч с декабрьским обновлением безопасности Android. Развертывание обновления пройдет поэтапно, например в Испании прошивка доступна с номером G770FXS6FULA, выпуск также ожидается в других регионах.

Стоит отметить, что Samsung Galaxy A52, A72 и ряд других устройств компании уже получили обновление One UI 4.0 на базе Android 12.