Samsung Galaxy S10 Lite с процессором Snapdragon 855

Компания Samsung неожиданно представила и Galaxy S10 Lite.

Новинка получила 6,7 дюймовый дисплей Super AMOLED Plus с разрешением Full HD+ (2400×1080 пикселей). По центру расположено кругло вырезанное в экран отверстие для фронтальной камеры.

На задней стороне разместили три модуля, которые расположены в прямоугольном блоке.

Сканер отпечатков пальцев разместили под экраном. Внутри новинки установили процессор Qualcomm Snapdragon 855 в паре с 6/8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. За автономность смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт.

Фронтальная камера получила 32 Мп, а вот основная камера получила три модуля: основная широкоугольная на 48 МП (F2.0), ультраширокоугольный датчик на 12 МП (F2.2) и 5 МП макро (F2.4). Есть система оптической стабилизации изображения Super Steady OIS.

Смартфон поступит в продажу в середине января ценником 44 990 рублей. На выбор есть черный, белый и синий цвета расцветки корпусов.