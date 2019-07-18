Samsung Galaxy S10+ Olympic Games Edition показали на рендерах

Слухи о том, что компания Samsung разрабатывает смартфон Galaxy S10+ Olympic Games Edition, появились еще пару месяцев назад. Сегодня в сеть утекли качественные изображения грядущей новинки. Судя по рендерам, нас ждет специальное оформление задней панели, тематические обои для рабочего стола и изображения для режима Always On Display. Заказать смартфон можно будет 24 июля, а старт продаж намечен на 26 июля – то есть, за год до начала самой Олимпиады. Смартфон будет выпущен тиражом в 10 000 экземпляров, а продаваться он будет только у японского оператора NTT DoCoMo по цене 1062 доллара.