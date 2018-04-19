Samsung Galaxy S10/S10+ слили в сеть

Только недавно мы говорили про Samsung Galaxy S9, который оказался достаточно интересным устройством и понравился потенциальным покупателям, как инсайдеры уже говорят про смартфон Samsung Galaxy S10/S10+. Точнее, пока что это лишь набор ключевых особенностей, которые будут у нового флагмана. Новинка должна получить сканер отпечатков пальцев, размещенный под дисплеем. Это позволит существенно изменить дизайн корпуса и дать пользователю больше пространства для работы и развлечений. Второй момент — смартфон получит более продвинутую систему сканирования сетчатки глаза, чтобы сделать гаджет более защищенным. И, конечно, компания планирует существенно изменить дизайн корпуса. Думаю, это будет важным моментом, ведь пользователи жаловались на однообразия в стиле.