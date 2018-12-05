Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ показали на качественных рендерах

Искатель утечек Бенджамин Гескин, известный своими достоверными предсказаниями, поделился новыми рендерами флагманских смартфонов Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+. Новые изображения лишь подтверждают предыдущие слухи – старшая модель получить двойную фронтальную камеру, а младшая – одинарную. Причем более скромный вырез Galaxy S10 смотрится гораздо органичнее, чем овальный вырез в Galaxy S10+. Впрочем, инсайдер уверен, что все пользователи со временем привыкнут к такому дизайнерскому новшеству. Напомним, что официальная презентация Samsung Galaxy S10 ожидается в конце февраля 2019 года.