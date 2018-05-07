Samsung Galaxy S10 могут выпустить в январе 2019 года

Сетевые источники поделились информацией о грядущих флагманских смартфонах компании Samsung. Утверждается, что юбилейный Galaxy S10 будет выпущен в самом начале 2019 года, а вот на выставке MWC 2018, где традиционной показывали новое поколение Galaxy S, будет представлен Samsung Galaxy X с гибким дисплеем. При таком подходе два очень значимых для корейской компании устройства должны обеспечить продажи на высоком уровне. Если верить источнику, отгрузка Galaxy X начнется в ноябре этого года. Что до Galaxy S10, то его производство начнется в октябре этого года, а официальный анонс состоится в начале января на CES 2019.