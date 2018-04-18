Samsung Galaxy S10 не получит вырез на экране

Недавно мы писали о том, что компания Samsung запатентовала смартфон с так называемой «бровью» на передней панели. Это породило разговоры о том, что Samsung Galaxy S10 получит этот спорный элемент дизайна. Но, кажется, ненавистники «брови» могут успокоиться. Как сообщают источники, сегодня корейский гигант определился с дизайном Galaxy S10 и никакого выреза там нет. Отмечается, что не будет и запатентованного ранее гибкого дисплея. Аппарат унаследует хорошо зарекомендовавший себя Infinity Display, а изменения коснутся лишь чуть уменьшенных рамок. Диагональ экранов Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ будет равна 5,8 и 6,3 дюймам соответственно. Производство дисплеев стартует уже в ноябре этого года.