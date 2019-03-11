Samsung Galaxy S10+ оказался популярнее Galaxy S10

Объединённая компания «Связной | Евросеть» поделилась результатами первых дней продаж флагманских смартфонов Samsung Galaxy S10, S10+ и S10e. Итак, 42% пользователей отдали предпочтение старшей модели S10+, 41% приобрели S10 и 17% выбрали S10e. Самой популярной расцветкой в случае с S10+ стал «перламутр», а младшие модели покупают в цвете «оникс». Ранее сообщалось, что спрос на новое поколение Galaxy S в первые часы продаж оказался в 2,5 раза выше, чем на предыдущее поколение.

Напомним, что представленные в прошлом месяце новинки получили Dynamic AMOLED-дисплеи, сертификацию HDR10+ и встроенный в экран ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Стандартную модель оснастили 6,1-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением Quad HD+, тройной основной камерой на 12, 12 и 16 Мп, одинарной фронтальной камерой на 10 Мп, топовыми чипсетами Exynos 9820 или Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ флеш-памяти, а также аккумулятором на 3400 мАч.

Старшая модель отличается 6,4-дюймовым экраном, двойной фронтальной камерой на 10 и 8 Мп, а также аккумулятором ёмкостью 4100 мАч. Керамическая версия отличается 12 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти. Также смартфоны оборудованы поддержкой нового стандарта Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11 ax), поддержкой быстрой беспроводной зарядкой нового поколения Fast Wireless Charging 2.0 и возможностью подзаряжать другие гаджеты с поддержкой стандарта Qi, защитой от пыли и влаги по стандарту IP68 и предустановленной ОС Android 9.0 Pie.