Samsung Galaxy S10 появится в новом цвете

Samsung Galaxy S10 и S10 Plus могут вскоре появиться в новой красной цветовой опции. Новый цветовой вариант называется «кардинально-красный» и будет доступен как для Samsung Galaxy S10, так и для S10 Plus, без упоминания о том, будет ли он доступен для бюджетного S10E. Важно отметить, что пока нет упоминания в каких странах ожидается запуск красного Galaxy S10.

Общее количество цветов S10 увеличится до пяти, включая белый, черный, зеленый и синий. Между тем количество цветов для S10 Plus увеличится до семи благодаря дополнительным опциям: керамический белый и керамический черный.