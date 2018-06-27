Samsung Galaxy S10+ получит 6,44-дюймовый экран

Сетевые источники поделились очередной порцией подробностей о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S10+, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит самый большой дисплей не только в своей линейке, но еще и окажется крупнее пока не представленного Galaxy Note 9. Якобы изначально разработчики планировали оснастить Galaxy S10+ 6,3 дюймовой панелью, но позже решили увеличить ее до 6,44 дюймов. Предыдущие слухи прочили флагману тройную камеру. Что до Samsung Galaxy Note 9, то он должен получить 6,38 дюймовый дисплей и основательно переработанный стилус S-Pen.