Samsung Galaxy S10+ получит более доступную версию

Как известно, вышедшие этой весной флагманы Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ оснащаются топовыми процессорами Snapdragon 855 или Exynos 9820 в зависимости от страны, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти в базовой версии. Если верить авторитетному инсайдеру Мукулу Шарма, корейский гигант готовит доступную версию старшей модели Samsung Galaxy S10+. Утверждается, что данная версия уже засветилась в базе данных китайского регулятора TENAA и она оснащается 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Очевидно, что новинка будет стоить заметно дешевле стандартной модели.