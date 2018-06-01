Samsung Galaxy S10 получит новый сканер...

Появилась информация о том, что новый флагман Samsung Galaxy S10 получил экранный сканер отпечатков пальцев от компании Qualcomm. Пока что это только слухи и говорить с уверенностью никто не может, но данные такого плана имеются. Вероятно, компания планирует сделать свое устройство более технологичным — сейчас каждый второй девайс на рынке поставляется с таким вот сканером. Это достаточно удобно, плюс можно не занимать фронтальную панель разными кнопками и сканерами, что тоже классно. Правда, насколько хорошо работает сканер этого типа пока что говорить не можем, так как такие технологии требуют длительного тестирования и анализа. Будем надеяться, что у производителя получится сделать крутое устройство, которое не только сканером будет отличаться от потенциальных конкурентов, но и еще рядом параметров.