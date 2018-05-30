Samsung Galaxy S10 получит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев

До официального выхода Samsung Galaxy S10 еще очень далеко, но уже сейчас ясно одно – после невразумительного Galaxy S9 от следующего флагмана ждут существенных нововведений. Одним из них должен стать подэкранный сканер отпечатков пальцев. По словам источника, в Samsung уже почти на 100% решили использовать это решение в Galaxy S10. За поставку сканеров будет отвечать Qualcomm. Таким образом, Samsung Galaxy S10 может стать первым массовым брендовым флагманом с такой подобной конструктивной особенностью. Ранее сообщалось, что новый смартфон серии Galaxy S будет представлен раньше обычного – в начале январе на выставке CES 2019, а в рамках MWC 2019 дебютирует Galaxy X с гибким дисплеем.