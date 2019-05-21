Samsung Galaxy S10 в красном цвете

На просторах интернета появилась информация о том, что смартфоны Samsung Galaxy S10 и S10+ совсем скоро будут представлены в новом цвете Cardinal Red. То есть, компания Samsung спустя всего несколько месяцев после релиза решила, что можно добавить еще интересный цвет и тем самым освежить немного свои флагманские устройства. И, стоит сказать, у них получилось весьма недурно. Устройство в красном цвете выглядит крайне стильно и интересно, немного выделяется на фоне основных конкурентов и сразу привлекает к себе внимание. Если вы еще не купили себе данный флагман, но очень хотите, то стоит обратить внимание на новый цвет. Он довольно хорошо реализован и делает устройство даже более привлекательным, чем в оригинальном варианте.