Samsung Galaxy S10 в красном цвете

2019-05-21, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung Galaxy S10; [83]
На просторах интернета появилась информация о том, что смартфоны Samsung Galaxy S10 и S10+ совсем скоро будут представлены в новом цвете Cardinal Red. То есть, компания Samsung спустя всего несколько месяцев после релиза решила, что можно добавить еще интересный цвет и тем самым освежить немного свои флагманские устройства. И, стоит сказать, у них получилось весьма недурно. Устройство в красном цвете выглядит крайне стильно и интересно, немного выделяется на фоне основных конкурентов и сразу привлекает к себе внимание. Если вы еще не купили себе данный флагман, но очень хотите, то стоит обратить внимание на новый цвет. Он довольно хорошо реализован и делает устройство даже более привлекательным, чем в оригинальном варианте.


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