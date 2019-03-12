Samsung Galaxy S10+ возглавил свежий рейтинг AnTuTu

Создатели бенчмарка Antutu опубликовали очередной рейтинг самых мощных Android-смартфонов, созданный на основе средних результатов тестирования за февраль 2019 года. Первое место занял флагман Samsung Galaxy S10+ со средним показателем 332850 баллов. Стоит отметить, что единственный аппарат на новом топовом чипсете Snapdragon 855. В пятерку самых производительных смартфонов также вошли Honor V20, Huawei Mate 20 X, Huawei Mate 20 и Honor Magic 2, которые основаны на фирменном процессоре Kirin 980. Остальные смартфоны – Xiaomi Mi MX 2S, OnePlus 6, Asus ROG Phone, Xiaomi Mi 8 и Mi Mix 3 – построены на прошлогодней топовой платформе Snapdragon 845.