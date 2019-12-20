Samsung Galaxy S11+ и Huawei P40 Pro получат очень разные камеры

Авторитетный информатор Ice Universe раскрыл одно из ключевых отличий флагманских смартфонов Samsung Galaxy S11+ и Huawei P40 Pro, которые будут представлены в следующем году. Итак, камера Samsung Galaxy S11+ модуль телефото с разрешением 48 Мп и 5-кратным оптическим зумом. Что до Huawei P40 Pro, то в нем будет использоваться соответствующий модуль с разрешением 16 Мп и 10-кратным оптическим зумом. Интересно, какая из камер при столь разном подходе окажется в итоге лучше. Напомним, что выход Samsung Galaxy S11 ожидается 18 февраля, а Huawei P40 Pro должны представить лишь в конце марта следующего года.