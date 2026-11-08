Широкоформатный смартфон Coolpad COOL X Wide появился в продаже

Компания Coolpad выпустила в китайскую продажу необычный смартфон Cool X Wide, главной особенностью которого стала широкоформатный 6,38-дюймовый экран с разрешением 720:1158 пикселей, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 90 Гц. Новинка также получила 6-нанометровый процессор MediaTek Helio G99 с максимальной частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MC2, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, до 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слот для карты памяти TF, основную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп, аккумулятор ёмкостью 4600 мАч и корпус с размерами 150,3:94,5:8,95 мм. Смартфон оценен в эквивалент 150, 180 и 210 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ памяти соответственно.

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