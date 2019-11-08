Samsung Galaxy S11 и OnePlus 8 Pro получат дисплей на 120 Гц

Первым массовым смартфоном с экраном с частотой обновления 90 Гц стал ASUS ROG Phone. После него тренд подхватили OnePlus и несколько других производителей. Недавно ASUS выпустила второе поколение своего геймерского смартфона, оснащенного дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Как сообщают сетевые источники, сращу несколько флагманов 2020 года получат соответствующие экраны. Речь идет о Samsung Galaxy S11, OnePlus 8 Pro и iPhone 12 Pro. Дисплей последнего может получить название ProMotion OLED. Похожий экран используется в планшете iPad Pro. Что до OnePlus 8 Pro, то ему также прочат квадрокамеру с главным модулем разрешением 64 Мп или 108 Мп. Выход смартфона ожидается во втором квартале следующего года.