Samsung Galaxy S11 и OnePlus 8 Pro получат дисплей на 120 Гц

2019-11-08, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy S11 ; [57]
Первым массовым смартфоном с экраном с частотой обновления 90 Гц стал ASUS ROG Phone. После него тренд подхватили OnePlus и несколько других производителей. Недавно ASUS выпустила второе поколение своего геймерского смартфона, оснащенного дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Как сообщают сетевые источники, сращу несколько флагманов 2020 года получат соответствующие экраны. Речь идет о Samsung Galaxy S11, OnePlus 8 Pro и iPhone 12 Pro. Дисплей последнего может получить название ProMotion OLED. Похожий экран используется в планшете iPad Pro. Что до OnePlus 8 Pro, то ему также прочат квадрокамеру с главным модулем разрешением 64 Мп или 108 Мп. Выход смартфона ожидается во втором квартале следующего года.


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