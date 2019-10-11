Samsung Galaxy S11 может получить тройную фронтальную камеру

Несколько дней назад в сети появился рендер флагманского смартфона Samsung Galaxy S11, который был выполнен на основе патентов и утечек. На рендере был изображен аппарат с отверстием для селфи-камеры. На данную технологию ссылаются и некоторые инсайдеры. Сегодня в сети появился рендер на основе другого патента, который имеет одно серьезное отличие от предыдущих утечек – отверстий для фронтальных камер здесь сразу три. По словам источника, речь идет о трех камерах, а не вспомогательных датчиках, которые можно спрятать под дисплеем. Скорее всего, третье отверстие предназначено для времяпролётной камеры TOF.