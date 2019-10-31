Samsung Galaxy S11 получит датчик Samsung ISOCELL-Motion

Возможно, не все это знают, но компания Samsung разрабатывает и производит собственные датчики изображения для камер смартфонов. Например, 108-Мп датчик изображения ISOCELL Brigh HMX, который получит смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro, был создан именно корейской компанией. Сегодня стали известны подробности о новом датчике изображения ISOCELL Motion, который, судя по описанию, сможет распознавать движения и жесты. Такая технология, например, реализована в недавнем флагмане Google Pixel 4. Также есть предположение, что датчик сможет предотвращать размытие при съемке в движении. Так или иначе, но датчик нового поколения наверняка будет использоваться во флагманском смартфоне Samsung Galaxy S11, выход которого ожидается в феврале следующего года.