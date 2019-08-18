Samsung Galaxy S11 получит камеру со 108 Мп датчиком

Сетевые источники поделились подробностями о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S11, который будет представлен в начале следующего года. Утверждается, что аппарат получит камеру с главным 108-Мп датчиком изображения. При этом данный сенсор сначала появится в смартфоне Xiaomi Mi Mix 4. Ранее уже сообщалось, что выходящий грядущей осенью Xiaomi Mi Mix 4 несколько месяцев будет единственным смартфоном со 108-Мп камерой. Новый датчик изображения Samsung выдает фото разрешением 12032: 9024 пикселей. Также сообщается о возможности делать 27 Мп снимки при с двукратным оптическим зумом. При этом в камере Samsung Galaxy S11 будет модуль с 10-кратным оптическим зумом.