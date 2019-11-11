Samsung Galaxy S11 получит новые цвета

До релиза смартфона Samsung Galaxy S11 еще довольно много времени, а крупные инсайдеры уже говорят о ключевых особенностях смартфона. К примеру, на просторах интернета появилась информация о том, что новый флагман корейской компании будут продавать в новых цветах корпуса. На картинках даже есть приблизительный вариант данного смартфона в новых цветах, но стоит понимать, что это всего лишь данные от инсайдера, а не официальная информация. На деле все может оказаться совсем иначе и цвета могут отличаться кардинально. Но, пока что смартфон выглядит крайне дорого и круто, будем надеяться, что производитель и правда решит взять такой вариант схемы для выпуска будущего флагмана. Новых цветов уже давно не хватает, так что ждем.