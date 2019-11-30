Samsung Galaxy S11 получит специальный датчик для ночной съемки

2019-11-30, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Samsung Galaxy S11; [19]
На новые функции намекает документация в European Union Intellectual Property Office, EUIPO.

Судя по этим документам, компания Samsung зарегистрировала новую торговую марку Bright Night Sensor. Это тот самый пятый датчик для смартфона Samsung Galaxy S11, который улучшить качество фотографии и видео, сделанных в темное время суток.

Больше никакой информации об этом датчике, к сожалению, нет. Но основная камера флагманов Galaxy S11, помимо Bright Night Sensor, получит основной 108-мегапиксельный модуль, телеобъектив, широкоугольный сенсор и датчик для 3D-съёмки.


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