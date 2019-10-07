Samsung Galaxy S11 выйдет 18 февраля

На просторах интернета появилась информация о том, что компания Samsung вроде как планирует в ближайшем будущем выпустить в свет свой новый смартфон Galaxy S11, который получит самые современные технологии и особенности. Пока что про технические характеристики смартфона говорить очень рано, ведь инсайдеры путаются в своих показаниях и далеко не каждому можно верить, но в одном они все сходятся во мнении. По словам инсайдеров, Samsung выпустит свой флагман Galaxy S11 уже 18 февраля, то есть совсем не скоро. Многие были уверены, что флагман покажут немного раньше, но в корейской компании решили ничего не менять в этом плане и остались при своем мнении. Ранее компания уже показывала флагманы именно в феврале и ситуация не изменилась.