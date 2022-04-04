Samsung Galaxy S20 FE 2022 оценен в $565

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy S20 FE 2022, которая уже доступна для покупки на местном для производителя южнокорейском рынке. Параметры новинка унаследовала от Galaxy S20 FE 5G, а единственным отличием стало отсутствие фирменной гарнитуры AKG в комплекте поставки. Разумеется, снизилась и цена – аппарат оценена в 575 долларов, что на 165 долларов дешевле предшественника.

Смартфон характеризуется процессором Quaclomm Snapdragon 865 с модемом 5G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, 6,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 1080:2400 пикселей, сертификатом HDR10+ и частотой обновления 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт и беспроводной зарядки, фронтальной камерой разрешением 32-Мп, сдвоенной основной камерой на 12 Мп и 8 Мп, защитой согласно степени IP68 и предустановленной ОС Android 12.