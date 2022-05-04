Samsung Galaxy S20 FE 2022 появился в глобальной продаже

Представленный месяц назад смартфон Samsung Galaxy S20 FE 2022 вышел за пределы домашнего южнокорейского рынка. Сегодня новинка стала доступна для покупки в Мексике, а позже должна появиться и в других странах. Напомним, что от оригинальной модели смартфон 2022 года отличается отсутствием фирменной гарнитуры AKG в комплекте поставки. Его цена составляет 575 долларов.

Напомним, что Galaxy S20 FE 2022 оснащается восьмиядерной платформой Quaclomm Snapdragon 865 с модемом 5G, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, 6,5-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением 1080:2400 пикселей, сертификатом HDR10+ и кадровой частотой 120 Гц, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт и беспроводной зарядки, селфи-камерой разрешением 32-Мп, сдвоенной основной камерой на 12 Мп и 8 Мп, защитой согласно степени IP68 и предустановленной ОС Android 12.
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