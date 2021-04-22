Samsung Galaxy S20 FE 4G засветился в сети

У Samsung появилась новая версия смартфона Galaxy S20 FE, о котором инсайдеры говорили достаточно длительное время. В прошлом году производитель анонсировал Galaxy S20 FE в двух версиях — версии 4G с процессором Exynos 990 и версии 5G с процессором Snapdragon 865. То есть, пользователь с процессором Exynos 990 не получал модем 5G при всё желании. Теперь ситуация изменится, так как производитель готовит смартфон Galaxy S20 FE на базе процессора Snapdragon 865, который будут продавать в Европе. Приблизительно стоимость данного смартфона составляет 600 долларов, так что устройство, теоретически, можно назвать доступным, ведь текущий свежий флагман стоит куда дороже. С другой стороны, стоимость устройства заявлена лишь по предзаказу и на момент релиза может измениться.