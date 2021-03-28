Samsung Galaxy S20 FE 5G будет доступен в Индии

В прошлом году в сентябре, компания Samsung выпустила Galaxy S20 FE 5G. Компания выпустила 4G-вариант смартфона Galaxy S20 FE в Индии, и теперь на подходе вариант 5G.

Смартфон Samsung Galaxy S20 FE 5G будет доступен для покупки в Индии с 30 марта. Разработка началась, поскольку смартфон недавно был замечен на странице поддержки веб-сайта Samsung India. Основное изменение в смартфоне, помимо поддержки подключения 5G, заключается в том, что устройство оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 865 вместо процессора Samsung Exynos 990, как в варианте 4G. Ожидается, что устройство будет стоить менее 690 долларов США.