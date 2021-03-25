Samsung Galaxy S20 FE 5G официально представили в Индии

Несколько часов назад инсайдер обнаружил сертификат, указывающий на то, что на следующей неделе Samsung запустит Galaxy S20 FE 5G в Индии. Стоит отметить, что еще в октябре Samsung выпустила только 4G-вариант Galaxy S20 FE в Индии. Эта версия телефона работает на собственном чипсете Exynos 990 SoC, который уступает чипсету Qualcomm Snapdragon 865, присутствующему в версии 5G. Но теперь, спустя пять месяцев, южнокорейский технологический гигант, наконец, решил доставить Galaxy S20 FE 5G в Индию. Если верить информации другого инсайдера, данный гаджет будет официально представлен уже 30 марта, но на самом деле в релизе гаджета нет смысла, так как сотовая сеть пятого поколения на данном рынке не реализована. Соответственно, пользоваться 5G все равно не выйдет.