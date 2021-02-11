Samsung Galaxy S20 FE 5G получил обновление One UI 3.1

Samsung представила обновление Android 11 для смартфона Galaxy S20 FE в декабре 2020 года. Теперь компания удивила владельцев смартфонов, выпустив следующую версию пользовательского интерфейса One UI 3.1.

Компания представила One UI 3.1 одновременно с запуском Galaxy S21. Этот пользовательский интерфейс содержит несколько улучшений, таких как улучшенная производительность, частный обмен, удаление данных о местоположении GPS на изображениях, дополнительные виджеты экрана блокировки, фоновые видеозвонки, Google Discover на главном экране и многое другое.

Обновление вышла с номером сборки G781BXXU2CUB5 при весе около 1708 МБ. Обновление также содержит последнее исправление безопасности от февраля 2021 года.