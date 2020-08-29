Samsung Galaxy S20 FE будет стоить 875 долларов?

Сетевые источники поделились информацией о цене на смартфон Samsung Galaxy S20 FE 5G, который еще не был представлен официально. Утверждается, что в Канаде стартовая цена устройства составит внушительные 876 долларов. Предыдущие слухи приписывали смартфону ценник в 750 долларов.

По предварительным данным, аппарат получит аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 12 Мп, сверхширокоугольным модулем разрешением 12 Мп и 8 Мп датчиком с 3-кратным оптическим зумом, топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 865, фирменную оболочку One UI 2.5 и дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S20 FE
Обзоры:
Обзор Huawei P40. Самый компактный флагман Обзор Huawei P40. Самый компактный флагман
Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$
Обзор CUBOT Note 20. Недорогой смартфон с четырьмя камерами и NFCОбзор CUBOT Note 20. Недорогой смартфон с четырьмя камерами и NFC
Новости:
Топовый смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra представлен официально

Компания Xiaomi официально представила топовый смартфон Mi 10 Extreme Commemorative Edition, который в ми...
Доступный флагман Redmi K30 Ultra оценен в 285 долларов

Компания Xiaomi представила смартфон Redmi K30 Ultra, который может стать доступной альтернативой топовом...
Xiaomi Mi 9 Lite получил стабильную MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию прошивки MIUI 12 для глобальной, европейской и российской вер...
Обзор Retro Genesis Remix (8 + 16 Bit). Игровая приставка на 600 игр Обзор Retro Genesis Remix (8 + 16 Bit). Игровая приставка на 600 игр
Обзор Harper HCLK-2050. РадиобудильникОбзор Harper HCLK-2050. Радиобудильник
Обзор Artway AV-396 Super Night Vision. Видеорегистратор с улучшенным качеством ночной съемкиОбзор Artway AV-396 Super Night Vision. Видеорегистратор с улучшенным качеством ночной съемки
Обзор Genio Windy W200. Робот для мойки оконОбзор Genio Windy W200. Робот для мойки окон
Лучший процессор для работы. Intel Core i5-10600Лучший процессор для работы. Intel Core i5-10600
Honor Watch GS Pro уже готовы к релизу...
Honor Watch GS Pro уже готовы к релизуКомпания Huawei достаточно плохо себя ощущает в последнее время на рынке, так как производитель лишился в...
Представлен 165-Гц монитор AOC AG273QXP...
Представлен 165-Гц монитор AOC AG273QXPКомпания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделью AG273QXP, которая получила 27-дюймовую матри...
Samsung Galaxy M31s готовят к релизу...
Samsung Galaxy M31s готовят к релизуКомпания Samsung пошла по довольно простому и проверенному пути, когда один успешный релиз просто дорабат...
Google Pixel 5 XL показали на первых рен...
Google Pixel 5 XL показали на первых ренСетевые источники опубликовали компьютерные изображения еще не представленного официально флагманского см...
Стала известна цена планшета Samsung Gal...
Стала известна цена планшета Samsung GalПрофильный ресурс Slashleaks раскрыл цены флагманских планшетов Samsung Galaxy Tab S7 и S7+, выход которы...
Ультрабук Lenovo Flex 5G выходит в прода...
Ультрабук Lenovo Flex 5G выходит в продаКомпания Lenovo объявила о том, что представленный еще в начале года ноутбук-перевертыш Flex 5G (Yoga 5G)...
Лучший тихий корпус. AeroCool Cylon Blac...
Лучший тихий корпус. AeroCool Cylon BlacВ последнее время многие пользователи стали обращать внимание не только на корпуса для компьютера с краси...
Компания Pico Interactive анонсировала V...
Компания Pico Interactive анонсировала VАвтономные гарнитуры Pico Interactive Neo 2 и Neo 2 Eye VR предлагают разрешение 4К. Гарнитуры оснащены у...
Выпущен новый патч для F1 2020 с новым р...
Выпущен новый патч для F1 2020 с новым рНовый патч F1 2020 был выпущен для настольных компьютеров и в ближайшее время обновление станет доступным...
Обзор AXPER SpeedCam. Недорогой GPS-инфо...
Обзор AXPER SpeedCam. Недорогой GPS-инфоКоличество и тип комплексов, используемых на дорогах и России, постоянно растет. И как показала практика ...
MSI Creator 15 создан для профессионалов...
MSI Creator 15 создан для профессионаловВ последнее время многие производители выпускают свои ноутбуки для профессионалов с достаточно высокой пр...
В сеть утекли цены на 7-дюймовый Honor X...
В сеть утекли цены на 7-дюймовый Honor XКитайский оператор China Telecom раскрыл цены на смартфон Honor X10 Max 5G, официальный дебют которого со...
Обзор Sennheiser Momentum 3 Wireless. Аудиофильское звучание без проводовОбзор Sennheiser Momentum 3 Wireless. Аудиофильское звучание без проводов
Обзор Gemlux GL-EB18. Яйцеварка с емкостью для яиц пашотОбзор Gemlux GL-EB18. Яйцеварка с емкостью для яиц пашот
Обзор Defender Mercury 60. Полочная 2.0 акустика с Bluetooth 5.0Обзор Defender Mercury 60. Полочная 2.0 акустика с Bluetooth 5.0
Обзор Robomow RS615u. Робот-газонокосилка плюсы и минусыОбзор Robomow RS615u. Робот-газонокосилка плюсы и минусы
Обзор Acer Predator X35. Флагманский 35-дюймовый монитор 200 Гц и G-SyncОбзор Acer Predator X35. Флагманский 35-дюймовый монитор 200 Гц и G-Sync
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor