Samsung Galaxy S20 FE будет стоить 875 долларов?

Сетевые источники поделились информацией о цене на смартфон Samsung Galaxy S20 FE 5G, который еще не был представлен официально. Утверждается, что в Канаде стартовая цена устройства составит внушительные 876 долларов. Предыдущие слухи приписывали смартфону ценник в 750 долларов.

По предварительным данным, аппарат получит аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 12 Мп, сверхширокоугольным модулем разрешением 12 Мп и 8 Мп датчиком с 3-кратным оптическим зумом, топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 865, фирменную оболочку One UI 2.5 и дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц.