Samsung Galaxy S20 FE будут продавать в Индии

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компании самого разного формата стараются выйти на рынок Индии, дабы продавать там свои устройства и получать от этого дополнительную прибыль. Все же рынок практически никем не занят, можно спокойно работать в этом направлении. Теперь вот производители решили даже флагманы свои там запуска — Samsung Galaxy S20 FE будут продавать на территории Индии совсем скоро. Главное преимущество продукта в том, что он продается за 680 долларов именно на этом рынке, так что это чуть дешевле, чем покупать тот же смартфон в Европе. Настоятельно рекомендуем присмотреться к телефону, так как пользователь вполне может заказать устройство прямо из Индии с доставкой.