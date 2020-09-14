Samsung Galaxy S20 FE готов к релизу

Примерно месяц назад на просторах интернета появилась информация о том, что корейский производитель планирует продавать свой смартфон Samsung Galaxy S20 FE и уже готовится к официальной презентации. Теперь же у нас появилась информация о том, что производитель продемонстрировал тизер презентации, которая состоится 23 сентября. То есть, совсем скоро компания покажет действительно качественное новое решение, которое заинтересует пользователей своей производительностью, камерам и прочими бонусами. Это очень важный момент на самом деле, так как производитель после предыдущего своего релиза ничего невероятного так и не показал. Будем ждать, что Samsung Galaxy S20 FE порадует потенциальных покупателей чем-то новым и интересным.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S20 FE
Обзоры:
Обзор realme 6 8/128GB. Бюджетный смартфон с функционалом флагманаОбзор realme 6 8/128GB. Бюджетный смартфон с функционалом флагмана
Обзор Motorola Moto G8 4/64GB. Смартфон с тремя камерами и емким аккумуляторомОбзор Motorola Moto G8 4/64GB. Смартфон с тремя камерами и емким аккумулятором
Xiaomi представила в России Redmi 9 и еще 8 новых устройств Xiaomi представила в России Redmi 9 и еще 8 новых устройств
Новости:
Ищем чехол для Xiaomi Mi Note 10 / Note 10 Pro

Крупным производителям смартфонов все сложнее и сложнее продавать свои гаджеты, так как пользователи уже ...
На Redmi Note 9 можно опробовать Android 12

Компания Xiaomi начала тестировать прошивку MIUI 12 на базе операционной системы Android 11. Внутреннее т...
Компактный флагман Sony Xperia 5 II показали на фото

В сети появилось множество фотографий и рендеров смартфона Sony Xperia 5 II, презентация которого ожидает...
Обзор LEXAND LR90 DUAL. Двухканальный видеорегистратор зеркалоОбзор LEXAND LR90 DUAL. Двухканальный видеорегистратор зеркало
Лучшая электронная книга. PocketBook 740 InkPad 3 ProЛучшая электронная книга. PocketBook 740 InkPad 3 Pro
Обзор Canyon Argama GS-3 (CND-SGS03M-RU). Набор игровой периферииОбзор Canyon Argama GS-3 (CND-SGS03M-RU). Набор игровой периферии
Обзор Satechi ST-AMBKM-RU. Беспроводная клавиатура для Mac, iPad и iPhoneОбзор Satechi ST-AMBKM-RU. Беспроводная клавиатура для Mac, iPad и iPhone
Обзор Eheim Pickup 200. Внутренний фильтр с контейнером для губкиОбзор Eheim Pickup 200. Внутренний фильтр с контейнером для губки
Корпус Phanteks Eclipse P500A DRGB вмеща...
Корпус Phanteks Eclipse P500A DRGB вмещаКомпания Phanteks пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Eclipse P500A DRGB, которая выйдет ...
Представлен стильный корпус Jonsbo V8...
Представлен стильный корпус Jonsbo V8Компания Jonsbo пополнила ассортимент компактных ПК моделью V8, ориентированной на системные платы типора...
Oppo представила смартфон Reno4 Pro...
Oppo представила смартфон Reno4 ProКомпания Oppo представила новый смартфон Oppo Reno4 Pro. ...
Лучший чехол для Xiaomi CC 10...
Лучший чехол для Xiaomi CC 10Довольно часто пользователи спрашивают, зачем покупать ...
Представлена материнская плата Biostar A...
Представлена материнская плата Biostar AКомпания Biostar пополнила ассортимент материнских плат моделью A32M2, которая ориентирована на создание ...
Смартфон Honor 30S вышел в России...
Смартфон Honor 30S вышел в РоссииБренд Honor дал старт российским продажам смартфона Honor 30S, который доступен в серебристой, фиолетовой...
Лучший процессор для работы. Intel Core ...
Лучший процессор для работы. Intel Core Многие пользователи спрашивают нас о том, как выбрать процессор для работы, будь то графический дизайн, в...
Пользовательский интерфейс LG Velvet UI ...
Пользовательский интерфейс LG Velvet UI LG предоставила совместимым своим устройствам обновление LG UX 9.0 на базе Android 10. Пользовательский и...
Объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 100-...
Объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 100-Сетевые источники поделились рендерами и подробностями об объективе Olympus M.Zuiko Digital ED 100-400mm ...
5-нм процессор A14X появится в iPad Pro ...
5-нм процессор A14X появится в iPad Pro TSMC начнет производство 5-нанометровых процессоров для будущих кремниевых компьютеров Apple Mac в конце ...
Обзор Honor 30s. Новый бестселлер до 30 ...
Обзор Honor 30s. Новый бестселлер до 30 Honor 30s поступил в продажу в Китае еще 7 апреля, и за первые секунды его предзаказали около 40 000 раз....
Емкость аккумулятора у realme 7 Pro сост...
Емкость аккумулятора у realme 7 Pro состНовый смартфон компании realme 7 Pro был замечен в сертификационном документе, который показывает некотор...
Обзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумомОбзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумом
Обзор ASUS ROG Delta Type-C. Игровые Hi-Res наушники с ЦАПОбзор ASUS ROG Delta Type-C. Игровые Hi-Res наушники с ЦАП
Обзор Harper DVHR-450. Недорогой двухканальный видеорегистраторОбзор Harper DVHR-450. Недорогой двухканальный видеорегистратор
Обзор PRESTIGIO RoadRunner 605GPS. 4К-видеорегистратор с GPS и Wi-FiОбзор PRESTIGIO RoadRunner 605GPS. 4К-видеорегистратор с GPS и Wi-Fi
Обзор SVEN AP-G555MV. Игровые наушники с микрофономОбзор SVEN AP-G555MV. Игровые наушники с микрофоном
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor