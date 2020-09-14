Samsung Galaxy S20 FE готов к релизу

Примерно месяц назад на просторах интернета появилась информация о том, что корейский производитель планирует продавать свой смартфон Samsung Galaxy S20 FE и уже готовится к официальной презентации. Теперь же у нас появилась информация о том, что производитель продемонстрировал тизер презентации, которая состоится 23 сентября. То есть, совсем скоро компания покажет действительно качественное новое решение, которое заинтересует пользователей своей производительностью, камерам и прочими бонусами. Это очень важный момент на самом деле, так как производитель после предыдущего своего релиза ничего невероятного так и не показал. Будем ждать, что Samsung Galaxy S20 FE порадует потенциальных покупателей чем-то новым и интересным.