Samsung Galaxy S20 FE подешевел в Индии

Недавно компания Xiaomi снизила индийскую цену на смартфон Xiaomi Mi 10, а сегодня её главный конкурент на этом рынке, компания Samsung, предложила покупателям большую скидку на Galaxy S20 FE. Если ранее аппарат был оценен от 610 долларов, то теперь на официальном сайте Samsung его можно приобрести от 515 долларов. Отметим, что Xiaomi и Samsung занимают первое и второе места соответственно на индийском рынке смартфонов.

Samsung Galaxy S20 FE характеризуется фирменным чипсетом Exynos 990 с тактовой частотой до 2,7 ГГц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, 6,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 1080:2400 пикселей, сертификатом HDR10+ и частотой обновления 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт и беспроводной зарядки, фронтальной камерой разрешением 32-Мп, сдвоенной основной камерой на 12 Мп и 8 Мп, защитой согласно степени IP68.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S20 FE
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