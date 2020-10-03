Samsung Galaxy S20 FE появился в продаже

Компания Samsung дала старт международным продажам доступного флагмана Galaxy S20 Fan Edition, который был представлен неделю назад. В Европе новинка доступна по цене в 699 долларов за 5G-версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ и 649 евро без поддержки мобильных сетей пятого поколения. Российский старт продаж намечен на 9 октября по 49 990 рублей за вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Бонусом предзаказа станет беспроводное мультизарядное устройство EP-P5200.

Напомним, что смартфон характеризуется фирменным чипсетом Exynos 990 с тактовой частотой до 2,7 ГГц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, 6,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 1080:2400 пикселей, сертификатом HDR10+ и частотой обновления 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт и беспроводной зарядки, фронтальной камерой разрешением 32-Мп, сдвоенной основной камерой на 12 Мп и 8 Мп, защитой согласно степени IP68.