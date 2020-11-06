Samsung Galaxy S20 FE с объемом памяти 256 ГБ теперь доступен в США

Ещё в сентябре компания Samsung анонсировала смартфон Galaxy S20 Fan Edition как самую дешевую серию S20.

В США смартфон был представлен с хранилищем на 128 ГБ по цене 699 долларов. Теперь компания подтвердила появление версии устройства с хранилищем на 256 ГБ по цене 769 долларов.

Телефон будет доступен в едином цвете Cloud Navy. В ближайшем будущем версия на 256 ГБ будет доступна и в других цветах.

Samsung Galaxy S20 FE имеет 6,4-дюймовый Super AMOLED дисплей , который обеспечивает разрешение Full HD + 1080 х 2400 пикселей, HDR10+ с частотой обновления 120 герц. Смартфоне используется мобильная платформа Snapdragon 865 и 6/8 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Он поставляется с 128 ГБ / 256 ГБ хранилища UFS 3.1. Питается новинка от аккумулятора ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт и быстрой беспроводной зарядкой на 15 Вт. Работает устройство на базе Android 1O с фирменной оболочкой One UI 2.5.
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