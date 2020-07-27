Samsung Galaxy S20 Fan Edition не получит 50-Мп сенсор

Авторитетный инсайдер Ice universe поделился новыми подробностями о смартфоне Samsung Galaxy S20 Fan Edition (Galaxy S20 Lite), который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит основную камеру с главным 12-Мп сенсором Sony IMX555 с размером пикселей 1,8 микрометра, 12-Мп сверхширокоугольным модулем и 8-Мп телефото-модулем с трёхкратным оптическим зумом. Ранее устройству прочили более продвинутый 50-Мп датчик Samsung ISOCELL GN1 с размером 1,2 микрометра.

Что до остальных характеристик смартфона, он должен получить платформу Qualcomm Snapdragon 865, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, дисплей Infinity-O с частотой обновления 120 Гц и разрешением FHD+, а также поддержку 5G.